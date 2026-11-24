Juve Stabia – Catanzaro 1-3 voti da matita rossa per tutti, Pietro De Giorgio sul banco dei colpevoli principali

Vukovic 4,5: Giornata storta per l’estremo difensore gialloblù. Non perfetto sulla punizione di Pecorino che vale lo 0-2 nel recupero del primo tempo, commette un’altra grave indecisione al 49’ uscendo fuori tempo su Ruggero e spianando la strada al tris ospite.

Bellich 5: Soffre le ripartenze del Catanzaro e nel recupero del primo tempo è costretto a spendere un’ammonizione per fermare il contropiede di Tchaouna Franky, fallo da cui nasce la punizione dello 0-2.

Maggioni 5: Giornata complicata lungo la corsia di competenza. Soffre la spinta e le ripartenze del Catanzaro, faticando a trovare le giuste misure in fase di copertura e finendo per abbassarsi troppo senza riuscire a dare la consueta spinta in proiezione offensiva. Anche lui resta invischiato nelle disattenzioni collettive del reparto arretrato.

Bettella 5,5: Ci mette tanta generosità e spirito di sacrificio dal primo all’ultimo minuto, ma non basta a tenere a galla una retroguardia spesso in affanno. Ha il merito di avviare la prima vera occasione delle Vespe recuperando palla sulla trequarti e di far ammonire Pecorino, ma anche lui finisce per pagare le amnesie collettive del reparto sulle palle inattive e nelle letture difensive.

Perin 5.5: Esordio dal primo minuto da dimenticare con la maglia della Juve Stabia. Schierato titolare in una giornata decisamente in salita. Finisce o per essere risucchiato dal blackout collettivo della squadra senza riuscire a incidere né a dare la scossa sperata.

Thomas Battistella 4,5: Soffre la densità e la qualità della mediana giallorossa, finendo per spendere un’ammonizione già al 27’ che ne condiziona inevitabilmente l’aggressività nei contrasti successivi. Non riesce a garantire il consueto filtro in fase di non possesso

Davide Buglio 5: Ci mette tanta generosità e abnegazione nel tentativo di tenere a galla il centrocampo delle Vespe, ma da solo non basta a contenere l’urto giallorosso né a dare fluidità alla manovra. Trova anche la gioia personale del goal con un buon inserimento, ma la rete viene annullata per la posizione di fuorigioco di Antonio Di Nardo, lasciando l’amaro in bocca prima della sostituzione al 54’.

Pierobon 5.5: Gara decisamente da decifrare in mezzo al campo, dove fatica enormemente a fare schermo e non offre il consueto filtro davanti alla difesa. Sovrastato dal ritmo degli avversari, appare molto nervoso perdendo lucidità nelle scelte e nelle letture di gioco. Nel finale di partita con una bella chiusura evita il poker del Catanzaro. Ci mette apparenza, corsa e sostanza.

Maistro 6.5: Il migliore in assoluto tra le fila della Juve Stabia. Accende la luce ogni volta che tocca palla: pennella il cross per l’incornata di Di Nardo, sfiora il goal con una sassata nel primo tempo, impegna Pignacelli su punizione nella ripresa e al 73’ si inventa una magia “alla Del Piero” per il gol dell’1-3.

Giuseppe Sibilli 5: Pomeriggio complicato nel tridente offensivo. Fatica a trovare la posizione e lo spunto giusto per accendere la luce negli ultimi sedici metri, chiudendo la sua gara senza tiri né assist a referto.

Di Nardo 4,5: Pomeriggio anonimo per il centravanti delle Vespe, che si vede pochissimo e non riesce mai a dare profondità né a far salire la squadra. Ha sulla testa la prima occasione del match al 16’ su cross di Maistro, ma la sua incornata è troppo debole; per il resto fatica a liberarsi dalla morsa dei difensori ospiti e vanifica con una posizione di fuorigioco anche il gol del possibile pareggio di Buglio. Da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta decisamente di più.

All. De Giorgio – 4: Pomeriggio decisamente da dimenticare anche per il tecnico gialloblù. La scelta di lanciare Perin titolare all’esordio in una sfida così delicata non paga, e la squadra appare sin dalle prime battute fragile, sfilacciata e troppo nervosa. Le Vespe pagano a caro prezzo una preoccupante disorganizzazione difensiva sulle palle inattive, incassando tre reti su episodi evitabili. I cambi nella ripresa — compreso il triplo cambio al 54’ e l’assetto iper-offensivo nel finale — arrivano a risultato ormai compromesso e non bastano a dare una vera scossa tattica a una squadra tenuta a galla soltanto dalla giocata individuale di Maistro.

Dalla panchina

Candellone, Sana F e Artioli e Ricciardi 6

Caccavo SV