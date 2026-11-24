Automobilisti nel mirino di una nuova truffa a Napoli, dove sono stati segnalati falsi avvisi di contravvenzione per la sosta regolamentata. A mettere in guardia i cittadini è ANM, l’Azienda Napoletana Mobilità, che invita a prestare particolare attenzione ai tagliandi ritrovati sulle automobili e a verificare l’autenticità delle multe prima di effettuare qualsiasi pagamento.

Come riconoscere le false multe

Secondo quanto comunicato dall’azienda, i documenti contraffatti riportano la scritta «Long Service» e non sono stati emessi dagli ausiliari del traffico di ANM per conto del Comune di Napoli.

Le somme richieste attraverso questi avvisi non sono destinate all’ente comunale. L’azienda raccomanda pertanto di non effettuare pagamenti attraverso QR code, link, conti correnti o altri strumenti non ufficiali indicati sui falsi verbali.

I canali di pagamento

ANM ricorda che le contravvenzioni autentiche sono riconoscibili dal logo ufficiale del Comune di Napoli e devono essere pagate esclusivamente attraverso i canali autorizzati.

Tra questi figurano il conto corrente postale n. 1033919109, intestato a «Comune di Napoli Violazioni alle norme del C.D.S.», il bonifico bancario alle coordinate ufficiali dell’ente e il sistema PagoPA, accessibile attraverso il portale dei servizi online del Comune di Napoli.

A chi chiedere informazioni

In caso di dubbi sull’autenticità di una contravvenzione, gli automobilisti possono rivolgersi agli uffici del Servizio Sanzioni Amministrative, in via Diocleziano 330, al terzo piano, aperti al pubblico il martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13.

È inoltre possibile contattare il numero verde ANM 800 639525 per richiedere informazioni prima di procedere al pagamento.