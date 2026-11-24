La terra torna a tremare nei Campi Flegrei. Nel pomeriggio di oggi, 24 novembre, un terremoto è stato avvertito dalla popolazione, soprattutto nella zona alta di Pozzuoli e nelle aree vicine alla Solfatara.
I dati del terremoto
Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico è stato registrato alle 15:30, con una magnitudo Md 1.6.
L’epicentro è stato localizzato sul versante della Solfatara, nelle immediate vicinanze del Santuario di San Gennaro.
Scossa avvertita a Pozzuoli
La ridotta profondità del terremoto ha contribuito a rendere il movimento tellurico chiaramente percepibile dai residenti, in particolare nella zona alta di Pozzuoli e nelle immediate vicinanze dell’epicentro.