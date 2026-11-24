Tutto quello che c’è da sapere per seguire l’atteso incontro della fase a girone unico della massima competizione continentale: ecco su quali canali e piattaforme seguire la diretta.

La tensione sale in vista di una delle notti europee più affascinanti e complesse della stagione. Il Napoli di Massimiliano Allegri si prepara a volare in Inghilterra per affrontare il Manchester City guidato da Enzo Maresca, in un match valido per la quinta giornata della UEFA Champions League 2026/2027.

Una sfida di altissimo profilo, ricca di campioni, spunti tattici e ambizioni di classifica, che i tifosi azzurri e gli appassionati di calcio non vorranno per nulla al mondo perdere. Essendo un evento di cartello trasmesso all’interno della grande offerta europea della piattaforma satellitare, ecco tutti i dettagli su dove seguire l’incontro in diretta TV e streaming.

Dove vedere Manchester City-Napoli in TV La partita Manchester City-Napoli sarà trasmessa in esclusiva su Sky. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno sintonizzarsi sui canali dedicati al calcio europeo — tra cui Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K — per godersi la telecronaca, gli approfondimenti del pre e post-partita e la qualità dell’alta definizione (e del 4K HDR per i possessori di decoder compatibili).

Dove vederla in streaming Per chi preferisce seguire il match in mobilità o su dispositivi differenti dalla televisione tradizionale, la sfida dell’Etihad Stadium sarà fruibile interamente in streaming:

Sky Go: il servizio gratuito per tutti i clienti Sky che consente di vedere la programmazione su smartphone, tablet, PC e Mac.

NOW: la piattaforma streaming di Sky che, tramite l’attivazione del Pass Sport, permette di seguire in diretta tutta la Champions League e i principali eventi sportivi su smart TV, console e dispositivi mobili.

La scheda del match:

Partita: Manchester City – Napoli (5ª giornata UEFA Champions League)

Data: Martedì 24 novembre 2026

Orario calcio d’inizio: 21:00 (ora italiana)

Stadio: Etihad Stadium, Manchester (Regno Unito)

Diretta TV: Sky Sport

Diretta streaming: Sky Go, NOW