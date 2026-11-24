Buone notizie per il Napoli sul fronte degli infortunati. Dopo aver recuperato Neres per la trasferta di Manchester, Massimiliano Allegri potrà presto contare nuovamente su Giovanni Di Lorenzo e Benoit Badiashile.

Il tecnico azzurro ha annunciato il loro rientro durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City.

Rientro previsto contro il Lecce

Di Lorenzo e Badiashile saranno disponibili per la partita contro il Lecce, secondo quanto riferito dall’allenatore. Due recuperi importanti per una squadra che deve fare i conti anche con le recenti assenze di Meret e Vergara.

Allegri sull’emergenza infortuni

Il tecnico ha sottolineato come il problema degli infortuni riguardi numerose squadre europee, ribadendo la necessità di sfruttare al meglio le risorse disponibili.

«Bisogna fare di necessità virtù», ha dichiarato Allegri, ricordando inoltre che Favasuli e Marianucci non sono in lista.