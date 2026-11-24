Un uomo di 32 anni è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato aggredito nella serata di ieri, 23 novembre, in via Nuova Marina, a Napoli. Per l’episodio, avvenuto nel quartiere Mercato, i carabinieri hanno arrestato un 36enne con l’accusa di tentato omicidio.

L’aggressione in via Marina

Secondo quanto ricostruito, il 36enne, di origini nigeriane e irregolare sul territorio nazionale, avrebbe colpito un connazionale con dei cocci di bottiglia, procurandogli ferite al volto e all’addome.

Restano ancora da chiarire i motivi dell’aggressione.

Il ricovero e l’arresto

La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Pellegrini, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato il presunto aggressore per tentato omicidio, trasferendolo in carcere.