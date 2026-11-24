Culla dei Giochi del Commonwealth, teatro di finali europee e casa dei Citizens dal 2003. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo stadio che ospiterà la grande notte di Champions League.

Quando le note della Champions League risuoneranno per dare il via alla supersfida tra il Manchester City e il Napoli, i riflettori si accenderanno su uno degli impianti più moderni e iconici del panorama calcistico britannico: il City of Manchester Stadium, universalmente noto come Etihad Stadium.

Situato nel cuore di Manchester, lo stadio rappresenta molto più di un semplice terreno di gioco: è il quartier generale di una delle potenze calcistiche più temute d’Europa e il palcoscenico perfetto per una notte di calcio totale.

Dalle origini polisportive alla casa dei Citizens

Inaugurato nel 2002 dopo tre anni di imponenti lavori e progettato dalla rinomata ditta d’ingegneria Arup (con la realizzazione affidata alla Laing), l’impianto nacque originariamente per un grande evento multidisciplinare: i XVII Giochi del Commonwealth.

Soltanto un anno più tardi, nel 2003, la municipalità di Manchester concesse la locazione della struttura al Manchester City, che lasciò lo storico Maine Road per trasferirsi in questo gioiello architettonico. Il design futuristico e innovativo valse subito prestigiosi riconoscimenti internazionali, tra cui il premio speciale dell’Associazione degli ingegneri strutturali nel 2003 e quello dell’Ordine degli architetti britannici l’anno successivo.

Da Maine Road all’Etihad: una storia di grandi eventi

Con una capienza che oggi sfiora i 55.017 spettatori a sedere — che ne fa il decimo stadio del Regno Unito per grandezza —, l’impianto ha saputo vestirsi nel corso degli anni di abiti diversi. Non solo calcio: il campo ha infatti ospitato il Tri-Nations di rugby a XIII nel 2004, le sfide del campionato europeo femminile di calcio nel 2005 e i match della Coppa del Mondo di rugby nel 2015, oltre a grandi eventi musicali e concerti oceanici.

Dal luglio 2011, in seguito a un accordo commerciale siglato con la compagnia aerea emiratina Etihad Airways, lo stadio ha assunto ufficialmente la denominazione commerciale di Etihad Stadium per le gare calcistiche del club. Nel palmarès dell’impianto spicca anche la prestigiosa finale di Coppa UEFA della stagione 2007-2008.

L’atmosfera e la sfida

Oggi, varcare i cancelli dell’Etihad significa immergersi in un catino caldissimo, dove il pubblico inglese sa spingere i propri beniamini guidati da Enzo Maresca verso un pressing asfissiante e un dominio territoriale costante. È qui che il Napoli dovrà misurare le proprie ambizioni europee, in un’atmosfera da brividi dove ogni minimo errore si paga a caro prezzo. La storia è pronta a scriversi, il terreno dell’Etihad attende i gladiatori del campo.