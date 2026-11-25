Il Napoli pareggio importante e beffa a casa Maresca

Nella grande sfida di Manchester contro il collega italiano Maresca Allegri dimostra tutto il suo valore, perché avrebbe meritato la vittoria e facendo meglio di Conte, che l’anno scorso, avendo peraltro un Napoli con una rosa molto più larga e valida perse ignominiosamente. Invece in questa serata, che supera anche quella di Mazzarri di tre lustri fa, quando il Manchester era meno forte e potente di quello attuale, il

Napoli riesce ad uscire dall’Etihad Stadium con un pareggio prestigioso, ma che lascia rimpianto e da più soddisfazione ai padroni di casa, perché ad un certo punto la vittoria sembrava davvero alla portata. La squadra di Allegri, decimata da infortuni e con la squalifica di Rafa Marin riesce a sfoderare una grandissima prestazione, mostrando personalità, organizzazione e capacità di sfruttare gli spazi concessi dal Manchester City, che al contrario non si è fatto apprezzare. Allegri ha saputo schierare nel modo migliore i pochi calciatori a sua disposizione, con Lang alle spalle di Hojlund, Politano e Spinazzola da quinti di un centrocampo, nel quale De Bruyne e McTominay sono stati pronti ad accompagnare la regia di Gilmour. In difesa non c’erano alternative a Olivera come terzo di sinistra, Rrahmani al centro e Beukema, coprotagonista dell’azione più importante nel finale della prima frazione di gioco In effetti si può parlare di un vero e proprio miracolo del portiere stabiese e capitano della nazionale Donnarumma, che para su angolo un colpo di testa a botta sicura di Beukema. Il primo tempo ha visto un Napoli molto attento, determinato e ben disposto, che ha giocato meglio del Manchester city e così il gol all’inizio della ripresa di Hojlund, bravo a finalizzare l’assist illuminante di Gilmour, è stato un premio meritato alla splendida prestazione degli azzurri. La reazione inglese comunque c’è stata e ha portato al pareggio quasi immediato di Bouaddi, bravo a sfruttare l’assist del subentrato nazionale belga Doku ad Allan. Il Napoli ha il merito di non allentare la concentrazione e nonostante la difficoltà dei pochi cambi a disposizione, mentre il collega di Allegri Maresca, coadiuvato dall’ex capitano dello Stabia Vitiello in panchina, si può permettere il lusso di sostituire Enzo Fernández con Iliman Ndiaye.

Eppure gli ingressi di Giovane e Anguissa nel finale al posto di Hojlund e De Bruyne, accolti diversamente dal pubblico locale perché il primo ex dell’altra squadra della città e il secondo per anno beniamino di casa, sono stati utili alla causa della squadra di Allegri. Il Napoli riesce addirittura a riportarsi in vantaggio, proprio con il discusso Lang, autore di una splendida conclusione al volo dopo il contropiede avviato da Spinazzola. Il rapper olandese dopo il gol si lascia andare nella sua esultanza ad un repertorio più degno in effetti di cantante che di un calciatore, anche se il riscatto legittima la sua gioia ed era già iniziato al San Paolo Maradona con l’assist a Mc Tominay contro il Torino.

La formazione di Maresca aumenta la pressione offensiva, nonostante la prova superlativa di Rrhamani, che praticamente annulla il temibile Haaland, impedendogli di toccare palla e riesce a rendersi pericolosa con Gvardiol, che colpisce un palo clamoroso. A pochissimi minuti dal termine il nazionale francese Cherki riesce a mettere in mostra una grande giocata individuale conclusa con un destro che sorprende Milinkovic Savic, ma mi sento di affermare come il portiere azzurro non sia stato irreprensibile nell’occasione. Il Napoli quindi non riesce a contenere l’assalto finale dei Citizens, ma avrebbe meritato sicuramente il colpo esterno, come dimostra la soddisfazione finale dei padroni di casa per un pareggio contro un avversario in difficoltà. Invece il Napoli può considerare questa gara europea come un nuovo inizio di una stagione cominciata malissimo, ma che può ancora riservare, nonostante tutte le avversità, qualche soddisfazione importante nelle competizioni nazionali e anche in questa Champions League, nella quale la qualificazione al successivo turno eliminatorio è ancora pienamente possibile.