Un Napoli coraggioso e spietato in ripartenza accarezza a lungo il sogno della prima storica vittoria in terra inglese, ma viene ripreso a quattro minuti dal novantesimo da una giocata di Rayan Cherki. All’Etihad Stadium, nella quinta giornata della fase campionato di Champions League, finisce 2-2 tra il Manchester City di Enzo Maresca e gli azzurri di Massimiliano Allegri: un punto prestigioso che lascia però l’amaro in bocca per come è maturato.
Napoli beffato a Manchester: l’impresa sfuma all’86’, con il City finisce 2-2
Articolo precedente
Articolo successivo
LEGGI ANCHE
Cinema
Don Fanucci, il “padrino” di Little Italy: l’ascesa di Vito Corleone nell’ombra della Mano Nera
Nel vasto mosaico criminale de Il Padrino - Parte II, la figura di Massimo Fanucci rappresenta il primo vero ostacolo e, al tempo stesso,...
Calcio
Carrarese Juve Stabia la direzione di gara
La direzione di gara per la sfida di sabatoL’AIA ha reso nota la designazione per la gara Carrarese-Juve Stabia, valida per la quattordicesima giornata...
ULTIME NOTIZIE
PUBBLICITA