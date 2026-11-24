Un Napoli coraggioso e spietato in ripartenza accarezza a lungo il sogno della prima storica vittoria in terra inglese, ma viene ripreso a quattro minuti dal novantesimo da una giocata di Rayan Cherki. All’Etihad Stadium, nella quinta giornata della fase campionato di Champions League, finisce 2-2 tra il Manchester City di Enzo Maresca e gli azzurri di Massimiliano Allegri: un punto prestigioso che lascia però l’amaro in bocca per come è maturato.

Segui Magazine Pragma Resta aggiornato sulle ultime notizie