Serie BKT Juve Stabia-Catanzaro 1-3: il tabellino del match
JUVE STABIA (4-3-3): Vukovic; Maggioni, Bettella, Bellich, Perin (68’Ricciardi); Battistella (54’Artioli), Pierobon (83’ Caccavo), Buglio (54’Candellone); Maistro, Di Nardo, Sibilli (55’Fernandes).
A disposizione: Vismara, Ricciardi, Baldi, Piscopo, Karic, Kumi, Scuderi, Gallea.
All: De Giorgio.
CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Frosinini (46’Ruggero), Antonini, Imperiale; Candela, Tchaouna Franky (79’Mosti), Petriccione, Giovane (72’Alesi), Dorval; Pecorino (63’Koffi), Tchaouna Franck (71’st Iemmello).
A disposizione: Marietta, Buso, Garnica,Verrengia, Di Francesco, D’Alessandro, Arditi.
All: Mignani.
RETI: 28’Antonini, 50’pt Pecorino, 49’ Ruggero, 73’Maistro.
NOTE: Ammoniti: Pecorino, Battistella, Frosinini, Bellich, Alesi, Candela. Recupero: 3’; 5’
ARBITRO: Zanotti di Rimini
ASSISTENTE 1: Fontani di Siena
ASSISTENTE 2. : Trinchieri di Milano
IV° UOMO: Rena di Torre del Greco
VAR: Meraviglia di Prato
AVAR: Paganessi di Bergamo
SPETTATORI PRESENTI: 3655 (di cui ospiti 271)