Un drappo rosso sulla facciata del municipio e due serate di illuminazione simbolica per ricordare le donne vittime di violenza. Castellammare di Stabia aderisce alle iniziative promosse dal Centro Italiano Femminile (CIF) in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

Palazzo Farnese in rosso

Il drappo è già visibile sulla facciata della sede comunale, mentre Palazzo Farnese sarà illuminato di rosso nelle serate del 24 e 25 novembre 2026.

L’iniziativa, sostenuta dall’amministrazione comunale guidata dalla Commissione Straordinaria, intende sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza contro le donne e ribadire la vicinanza delle istituzioni alle vittime.

Le iniziative sul territorio

L’adesione del Comune si inserisce nel percorso di sensibilizzazione che ha già visto, lo scorso 22 novembre, la concessione del patrocinio all’iniziativa organizzata dal CIF provinciale di Napoli in Villa Comunale.

Un impegno quotidiano

La Commissione Straordinaria ribadisce la volontà di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla libertà, contrastando ogni forma di discriminazione e sopraffazione.

Un impegno che non si esaurisce nella ricorrenza del 25 novembre, ma che deve proseguire durante tutto l’anno.