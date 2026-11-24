Un furto in un supermercato del centro commerciale La Cartiera di Pompei è sfociato nell’aggressione a un addetto alla sicurezza. La polizia ha arrestato un uomo di 40 anni, accusato di rapina impropria e lesioni aggravate dopo essere stato bloccato mentre, secondo quanto ricostruito, stava ancora colpendo il vigilante nel tentativo di fuggire.

L’intervento della polizia

A raggiungere il centro commerciale sono stati gli agenti dell’ufficio volanti del commissariato di Pompei. La pattuglia, impegnata nei servizi di controllo del territorio, è stata inviata sul posto in seguito a una richiesta di soccorso.

All’arrivo dei poliziotti, l’aggressione era ancora in corso. Secondo quanto emerso, il 40enne aveva appena sottratto della merce dal supermercato e, nel tentativo di allontanarsi, si era scagliato contro l’addetto alla vigilanza.

Vigilante colpito durante fuga

Gli agenti sono riusciti a intervenire prima che l’uomo potesse dileguarsi, interrompendo l’aggressione e bloccando il 40enne. Il vigilante era stato colpito con particolare violenza nel corso della colluttazione.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto con le accuse di rapina impropria e lesioni aggravate.

Posizione ora al vaglio

Dagli accertamenti è emerso che il 40enne era privo di documenti di identità e senza una dimora stabile. La sua posizione sul territorio nazionale è attualmente al vaglio degli inquirenti.

Sull’arresto dovrà ora pronunciarsi l’autorità giudiziaria per la convalida.