Juve Stabia le vespe di Castellammare di Stabia impegnate contro il Catanzaro
Serie BKT: Juve Stabia-Catanzaro, i convocati del match
La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che in vista della tredicesima giornata del campionato di Serie BKT, Juve Stabia-Catanzaro, mister De Giorgio ha diramato la lista dei convocati.
Portieri: 1 Vukovic Ante, 23 Boer Pietro, 95 Vismara Paolo.
Difensori: 2 Ricciardi Manuel, 4 Baldi Matteo, 6 Bellich Marco, 73 Scuderi Giulio, 87 Bettella Davide, 92 Gallea Beidi, 96 Maggioni Tommaso.
Centrocampisti: 5 Battistella Thomas, 8 Buglio Davide, 10 Pierobon Christian, 17 Karic Nermin, 18 Perin Daniel, 24 Kumi Justin, 37 Maistro Fabio, 80 Artioli Federico.
Attaccanti: 9 Di Nardo Antonio, 11 Piscopo Kevin, 20 Caccavo Luigi, 27 Candellone Leonardo, 33 Sibilli Giuseppe, 77 Sanà Fernandes, 82 Lonardo Edoardo.
Indisponibili: Douglas Terrence, Patanè Nicola, Pietrangeli Nicola, Sandrucci Romeo.