Una targa irregolare ha attirato l’attenzione degli agenti della Polizia di Stato a Torre del Greco, facendo scattare un controllo culminato nell’arresto di un 19enne. Il giovane dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e possesso di segni distintivi contraffatti.

Il controllo del motociclo

Gli agenti del commissariato cittadino hanno notato il giovane mentre percorreva via Scappi a bordo di un motoveicolo. Dopo aver riscontrato alcune anomalie nella targa, i poliziotti hanno fermato il conducente in via Curtoli.

Gli accertamenti hanno permesso di scoprire che la targa apparteneva a un altro veicolo ed era stata sovrapposta a quella originale con del nastro biadesivo. Il 19enne ha tentato di sottrarsi al controllo e di fuggire, ma è stato bloccato dagli agenti.

Il ritrovamento del tesserino

Durante la perquisizione personale e del mezzo, i poliziotti hanno rinvenuto un falso tesserino delle forze dell’ordine, contenente i dati identificativi di un’altra persona ma con la fotografia del giovane, e una dose di hashish.

Il 19enne è stato arrestato e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e guida senza patente.