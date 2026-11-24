Un presunto tentativo di frode ai danni del Comune di Napoli è stato scoperto dagli agenti della Polizia Locale. Al centro della vicenda una documentazione bancaria contraffatta, che sarebbe stata utilizzata per dimostrare il pagamento di sanzioni amministrative. Tra le ipotesi investigative figura anche il ricorso all’intelligenza artificiale.
Le anomalie nei documenti
Il caso è emerso durante gli accertamenti del Nucleo Investigativo Sanzioni Amministrative (N.I.S.A.), nell’ambito di un procedimento di opposizione a una cartella esattoriale.
Per contestare le somme richieste dall’amministrazione comunale, l’interessato avrebbe presentato documenti bancari apparentemente attestanti l’avvenuto pagamento.
Le verifiche degli agenti hanno però evidenziato diverse irregolarità, riconducibili alla contraffazione di un bonifico bancario, verosimilmente realizzata anche attraverso strumenti di intelligenza artificiale.
Scatta la denuncia
Gli approfondimenti investigativi e i riscontri documentali hanno confermato la non autenticità della documentazione presentata.
Al termine degli accertamenti, il soggetto individuato è stato deferito all’Autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza.