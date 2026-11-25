Sei anni fa il calcio e il mondo intero si fermavano di colpo. Era il 25 novembre 2020 quando, all’età di 60 anni, si spegneva nella sua casa di Tigre, alle porte di Buenos Aires, Diego Armando Maradona. Una notizia che scosse profondamente non solo gli appassionati di sport, ma chiunque avesse visto nel Pibe de Oro un simbolo di riscatto, genio puro e ribellione.

A distanza di sei anni, la sua assenza fisica lascia spazio a una presenza culturale e affettiva che non accenna a spegnersi. Da Villa Fiorito alla Bombonera, passando per il Mondiale di Messico ’86 — consacrato dalla Mano de Dios e dal “Gol del secolo” — fino alla consacrazione definitiva sotto il Vesuvio, la parabola di Maradona resta un romanzo calcistico irripetibile.

Il legame indissolubile con Napoli

È soprattutto a Napoli che il tempo sembra essersi fermato. In azzurro, dal 1984 al 1991, Diego ha riscritto la storia sportiva e sociale della città, portando in bacheca i primi due storici Scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e una Supercoppa Italiana. Dai murales dei Quartieri Spagnoli allo stadio di Fuorigrotta che oggi porta il suo nome, il culto del numero 10 attraversa le generazioni, trasformando ogni 25 novembre in un momento di memoria collettiva fatto di sciarpe, fiori, cori e commozione.

Un’eredità oltre il rettangolo verde

Nel corso dell’ultimo anno, in occasione anche di quello che sarebbe stato il suo 66º compleanno lo scorso 30 ottobre, club, istituzioni calcistiche e tifosi di tutto il pianeta hanno rinnovato l’omaggio a colui che ha reso il pallone una forma d’arte popolare. Sei anni dopo quell’addio improvviso, il calcio continua a cercare eredi, ma la certezza resta una sola: di Diego Armando Maradona ne è esistito uno solo, e la sua leggenda continua a vivere ogni volta che un pallone rotola su un campo.