Un ragazzo di 19 anni è finito in ospedale dopo essere stato ferito con un’arma da taglio nel centro di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone durante un tentativo di rapina.

L’aggressione nei pressi di via Duomo

Il 19enne, di origine egiziana e regolarmente presente sul territorio nazionale, stava percorrendo a piedi Corso Umberto I, in direzione di piazza Garibaldi, quando sarebbe stato accerchiato da alcune persone all’altezza di via Duomo.

Nel corso del presunto tentativo di rapina, il giovane sarebbe stato raggiunto da un fendente al braccio.

I soccorsi e le indagini

Allertati dal 112, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Generale Giordani Orsini, dove era stata segnalata la presenza di una persona ferita.

Il ragazzo è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini e non è in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.