L’US Angri 1927 Futsal mette a segno un innesto di spessore per il reparto offensivo: Carlo Giordano, pivot classe 2004, è ufficialmente un nuovo giocatore grigiorosso.
Nonostante la giovane età, Giordano vanta già un bagaglio d’esperienza significativo e un spiccato fiuto del gol. Arriva ad Angri dopo la recente esperienza a Pagani, andando ad arricchire un curriculum che comprende già diverse tappe importanti tra Gioventù Pagani, Scafati Santa Maria, Città di Gragnano, Polisportiva Torretta e una parentesi in Serie C1 con l’MDS.
«Sono molto contento di arrivare in una piazza come quella di Angri, spero di mettermi al servizio della squadra, del mister e della società. Non vedo l’ora d’iniziare. Forza Angri!», sono state le prime parole del nuovo acquisto con i colori grigiorossi.