Il Vicenza si porta a casa Mister Davide Dionigi al posto di Mister Gallo
Nato nel 1974, Dionigi porta a Vicenza un bagaglio di esperienza consolidato nel calcio professionistico italiano. Nel corso della sua carriera da allenatore ha infatti guidato numerose piazze importanti, sedendo sulle panchine di Taranto, Reggina, Cremonese, Catanzaro, Ascoli, Brescia, Cosenza e, nella sua esperienza più recente, della Reggiana.
Contestualmente all’annuncio del nuovo tecnico, la società ha reso nota anche la composizione dello staff che affiancherà Dionigi in questa nuova avventura:
Allenatore in seconda: Lorenzo Sibilano
Preparatore atletico: David Morelli
Collaboratore tecnico: Giuseppe Liperoti
Collaboratore: Hiroshi Komatsuzaki