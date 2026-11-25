L’US Angri 1927 continua a muoversi sul mercato per puntellare la rosa a disposizione di mister Roberto Carannante. La società grigiorossa ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Salvatore Pelliccia, difensore classe 2000 prelevato dal Marianella, compagine con cui il giocatore aveva iniziato l’attuale stagione 2026-2027.
Nato a Napoli il 23 gennaio 2000, Pelliccia è un terzino destro che unisce la freschezza anagrafica a un bagaglio d’esperienza già piuttosto solido, maturato sia tra i professionisti che nei principali campionati dilettantistici. Il suo percorso calcistico inizia nel prestigioso settore giovanile del Napoli, con cui arriva a vestire la maglia della formazione Primavera.
Successivamente, il nuovo innesto dell’Angri ha collezionato diverse tappe significative in giro per il Sud Italia, indossando le maglie di Paganese, Taranto, Bisceglie, Fidelis Andria, Gladiator, Portici, Acerrana e Sant’Anastasia, prima della recente parentesi al Marianella.
Con l’arrivo di Pelliccia, il reparto arretrato grigiorosso guadagna un profilo affidabile e duttile, pronto a mettersi immediatamente al servizio del tecnico Carannante per il prosieguo della stagione. Il club ha accolto il giocatore con un messaggio di benvenuto, augurandogli le migliori fortune sportive con i colori dell’Angri.