Rivoluzione tecnica in casa Gelbison. Con una nota ufficiale, la società rossoblù ha comunicato la conclusione, di comune accordo, del rapporto professionale con l’allenatore Pietro Infantino e con il suo collaboratore tecnico Dario Di Dio.

Il club cilentano ha voluto ringraziare pubblicamente entrambi per l’impegno e il lavoro svolto durante la loro permanenza. Un pensiero particolare è arrivato direttamente dal Presidente, che ha elogiato il tecnico Infantino definendolo un professionista serio e preparato, sottolineandone al contempo l’alta caratura umana e lo spessore morale. La società è ora al lavoro per individuare la nuova guida tecnica a cui affidare la squadra.