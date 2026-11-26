Il Catanzaro passa con pieno merito, ma ciò che resta addosso al fischio finale è la sensazione di una gara gestita e archiviata quasi con il minimo sforzo. I giallorossi non hanno dovuto spingere oltre il necessario per imporre la propria superiorità, trovando tempi, spazi e continuità con naturalezza, pur senza mai dare l’impressione di dover forzare realmente la mano. Una prova solida, ordinata, quasi di controllo, in cui la squadra calabrese ha saputo amministrare il match con maturità e concretezza.

Ben altro il quadro in casa Juve Stabia, apparsa lontana parente della squadra solita per atteggiamento, ritmo e qualità. Le vespe non hanno girato a vuoto solo sul piano tattico, ma soprattutto sotto il profilo dell’intensità e della determinazione: non c’è stato gioco fluido, non c’è stata la necessaria cattiveria nei duelli e spesso è mancata anche la gamba per reggere i ritmi della partita.

Una squadra lenta nella circolazione, prevedibile nella costruzione e a corto di idee negli ultimi metri, incapace di creare veri grattacapi alla retroguardia avversaria. Il Catanzaro si prende tre punti pesanti e legittimi senza lasciare nulla al caso, mentre la Juve Stabia esce dal campo con più di un interrogativo su cui intervenire in fretta per ritrovare brillantezza, agonismo e identità.