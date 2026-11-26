Nel monumentale affresco criminale e familiare della trilogia de Il Padrino diretta da Francis Ford Coppola, poche figure incarnano il senso di lealtà, le radici siciliane e il peso della tradizione quanto Don Tommasino. Storico punto di riferimento per la famiglia Corleone in Sicilia, la sua vita si intreccia indissolubilmente con la storia e il destino dei Corleone attraverso i decenni.

Le origini del legame e l’attentato con Vito

Il legame tra Don Tommasino e Don Vito Corleone affonda le radici nell’infanzia e nella vendetta contro il famigerato Don Ciccio di Corleone, il boss locale che aveva sterminato la famiglia di Vito (uccidendo il padre Antonio Andolini, il fratello Paolo e la madre). Da giovane, Tommasino è al fianco di Vito nell’agguato mortale contro Don Ciccio: in quella drammatica fuga, tuttavia, viene gravemente ferito alle gambe dai picciotti del boss rivale. Da quel giorno, rimarrà segnato per sempre, costretto a muoversi su una sedia a rotelle o a camminare con l’ausilio di un bastone. Con la caduta di Don Ciccio, Tommasino ne raccoglie l’eredità morale e criminale, diventando il nuovo don di Corleone e stringendo con Vito un patto di amicizia fraterna che durerà tutta la vita (dal quale nascerà anche suo figlio Calogero).

Il rifugio per Michael e la tragedia di Apollonia

Il personaggio di Don Tommasino riveste un ruolo cruciale anche quando la scure della giustizia e della vendetta si abbatte sui Corleone a New York. In seguito all’omicidio di Virgil Sollozzo e del capitano Mark McCluskey, il giovane Michael Corleone è costretto a una lunga e pericolosa clandestinità in Sicilia.

È proprio Don Tommasino ad accoglierlo sotto la propria ala protettrice, offrendogli rifugio sicuro nei paesi d’origine della famiglia. Nonostante la massima protezione garantita dal vecchio boss, la tragedia non può essere evitata: è proprio durante questo esilio che la giovane sposa di Michael, Apollonia Vitelli, rimane vittima di un attentato dinamitardo destinato al marito.

Il tragico epilogo e la svolta finale ne Il Padrino – Parte III

Anziano, saggio e ormai novantenne, Don Tommasino compare anche nel capitolo conclusivo della saga. Il suo istinto e la sua memoria si rivelano fatali quando riconosce per strada il killer Mosca da Montelepre, sicario assoldato dal traditore don Altobello. Per impedirgli di avvertire Michael del pericolo imminente, l’anziano boss viene brutalmente assassinato sul posto. La sua morte rappresenta uno spartiacque emotivo e narrativo fondamentale: è proprio di fronte a questo estremo lutto che Michael Corleone comprende l’impossibilità di redimere o continuare la sua vita da capomafia, decidendo infine di passare il testimone al nipote Vincent.

I volti storici di un personaggio leggendario

Nella celebre trilogia cinematografica, la complessa evoluzione di Don Tommasino è stata affidata a tre diversi e straordinari interpreti:

Corrado Gaipa nel primo film, che ha immortalato la figura saggia e patriarcale del boss anziano.

Mario Cotone (doppiato nell’edizione italiana originale da Michele Gammino) nel secondo film, che ne ha vestito i panni da giovane negli anni della vendetta contro Don Ciccio.

Vittorio Duse (doppiato da Franco Chillemi) nel terzo capitolo; una sostituzione resasi purtroppo necessaria a causa della scomparsa di Corrado Gaipa, che inizialmente avrebbe dovuto riprendere l’amato ruolo.