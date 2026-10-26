Aggressione dopo Portici-Puteolana: tifoso ricoverato in gravi condizioni

Un tifoso del Portici di 34 anni è ricoverato in condizioni critiche dopo essere stato aggredito a Pozzuoli, al termine della partita di Eccellenza contro la Puteolana. L’uomo è stato colpito alla testa durante gli scontri tra le due tifoserie e ha riportato un’emorragia cerebrale che ha reso necessario un delicato intervento chirurgico.

L’episodio si è verificato dopo la gara disputata allo stadio Domenico Conte di Arco Felice, conclusa con la vittoria del Portici per 2-0.

L’aggressione dopo la partita

Secondo una prima ricostruzione, il 34enne sarebbe stato aggredito da un gruppo di sostenitori della squadra di casa durante gli scontri scoppiati al termine dell’incontro.

L’uomo sarebbe stato raggiunto alla testa da un colpo inferto con un oggetto contundente. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figura l’utilizzo di una spranga o di una mazza da baseball, circostanza ancora da accertare.

Le conseguenze dell’aggressione sono state particolarmente gravi.

Operato per emorragia cerebrale

Il tifoso è stato trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove i medici hanno riscontrato un’emorragia cerebrale.

Il 34enne è stato quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre l’emorragia.

Le sue condizioni di salute restano critiche.

Indagini sugli aggressori

Sono in corso le indagini per identificare le persone coinvolte nell’aggressione e ricostruire l’esatta dinamica degli scontri.

Un contributo agli accertamenti potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che gli investigatori stanno utilizzando per tentare di risalire ai responsabili.

La violenza è esplosa al termine della partita del girone A del campionato di Eccellenza, vinta dal Portici per 2-0 sul campo della Puteolana.