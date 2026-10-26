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Emozioni senza freni sotto il Vesuvio: Napoli e Roma firmano il manifesto del calcio spettacolo

Gianluca Apicella
De Bruyne
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Certe partite non si raccontano solo con i numeri sul tabellino, né si esauriscono nel freddo computo dei punti in classifica. Napoli-Roma (3-3) appartiene a un’altra categoria: quella dei classici istantanei, delle sfide che riconciliano con la bellezza viscerale del football e lasciano i tifosi con il battito accelerato ben oltre il triplice fischio.

Quella andata in scena è stata una vera e propria ottovolante emotiva, una di quelle notti in cui la tattica cede il passo all’istinto, alla passione e a una scorpacciata di gol che ha fatto sobbalzare gli stadi e i salotti di mezza Italia.Dal primo all’ultimo minuto, il match ha rifiutato ogni logica di controllo. Si è giocato a viso aperto, senza tatticismi esasperati, con la consapevolezza che ogni pallone potesse trasformarsi in un proiettile di gioia o in una condanna. Da una parte la spinta furiosa e tecnica dei partenopei, capaci di accendersi con fiammate di puro talento; dall’altra la resilienza tattica e la cattiveria agonistica dei giallorossi, mai domi e pronti a ribattere colpo su colpo.

Il 3-3 finale è il manifesto perfetto di una partita in cui nessuno meritava di perdere, ma in cui entrambe avrebbero potuto vincere in un finale caotico e travolgente. I legni colpiti, le parate prodigiose dei portieri costretti a straordinari continui e gli errori difensivi figli della stanchezza e della tensione agonistica hanno reso la contesa vibrante, umana, splendidamente imperfetta.Il 3-3 finale è il manifesto perfetto di una partita in cui nessuno meritava di perdere, ma in cui entrambe avrebbero potuto vincere in un finale caotico e travolgente. I legni colpiti, le parate prodigiose dei portieri costretti a straordinari continui e gli errori difensivi figli della stanchezza e della tensione agonistica hanno reso la contesa vibrante, umana, splendidamente imperfetta.

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