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Napoli, settimana di fuoco: la trappola Monza prima del grande classico con la Juventus

Gianluca Apicella
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Si apre una delle settimane più delicate e cruciali della prima parte di stagione per il Napoli. Gli azzurri sono attesi da un vero e proprio tour de force: due impegni ad altissima intensità racchiusi in appena cinque giorni, compresi tra il turno infrasettimanale di Serie A e la grande sfida dell’Allianz Stadium.

Step 1: Occhio alla trappola Monza

Prima di concentrare ogni energia sulla supersfida contro i bianconeri, la squadra azzurra deve superare un ostacolo insidioso: il match valido per il turno infrasettimanale di Serie A contro il Monza.

I tre punti in palio contro la formazione brianzola rappresentano un tesoro fondamentale per la classifica e per la continuità dei risultati. Gestire le forze e mantenere la massima concentrazione saranno i fattori chiave: sottovalutare l’impegno infrasettimanale rischierebbe di minare le certezze del gruppo proprio alla vigilia di una gara decisiva per le posizioni di vertice.

Step 2: La grande attesa per la Juventus

Sullo sfondo resta palpabile la tensione per la supersfida in trasferta contro la Juventus. Un appuntamento dal sapore unico per la storia, la rivalità e il peso specifico nelle ambizioni di alta classifica.

Per gli azzurri si preannuncia un vero e proprio esame di maturità: uscire a testa alta e con il massimo dei punti da questa doppia sfida permetterebbe di mandare un segnale forte e chiaro a tutto il campionato.

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