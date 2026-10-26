Rocky Balboa (2006): L’ultimo ruggito dello Stallone Italiano

Per anni i fan hanno sperato di poter vedere un sesto capitolo della saga di Rocky. Con il passare del tempo, però, la speranza andava via via affievolendosi. Poi, nel 2006, l’uscita di un nuovo film sembrava quasi una fake news, e invece divenne realtà: una pellicola profonda, toccante e originale.

Ritroviamo Rocky Balboa ormai anziano e vedovo dell’amata Adriana. A Philadelphia gestisce un piccolo ristorante di quartiere chiamato proprio Adrian’s, dove accoglie i clienti raccontando le sue vecchie imprese pugilistiche. Tra i frequentatori del locale si nota anche Spider Rico, il suo primissimo avversario sul ring. Rocky conduce una vita tranquilla ma malinconica, segnata dal dolore mai passato per la scomparsa di Adriana e legata alla profonda amicizia con il cognato Paulie. Suo figlio, Robert Balboa Jr. (Milo Ventimiglia), lavora in azienda e vive una vita normale, cercando faticosamente di uscire dall’ombra ingombrante del padre.

Nel frattempo, il mondo della boxe è cambiato: il campione dei pesi massimi in carica è Mason “The Line” Dixon (Antonio Tarver), un atleta imbattuto ma poco amato dal pubblico perché vince i suoi match troppo facilmente e senza mettere il cuore. Un giorno, un programma televisivo trasmette una simulazione virtuale al computer per mostrare chi vincerebbe in uno scontro ipotetico tra Rocky al culmine della carriera e Mason Dixon. La vittoria simulata di Balboa accende un enorme dibattito mediatico. Cogliendo l’opportunità per riabilitare l’immagine del campione, i manager di Dixon propongono a Rocky un incontro di esibizione a scopo benefico.

Per Rocky è l’occasione di far uscire “il mostro che ha dentro” e sfogare il dolore accumulato negli anni. Ottiene il via libera dalla commissione medica e, nel frattempo, ritrova Marie (Geraldine Hughes), una donna che aveva conosciuto quando lei era solo una ragazzina del quartiere e che ora cresce da sola un figlio dopo un matrimonio fallito.

A prepararlo per l’impresa torna Duke, lo storico allenatore di Apollo Creed. Consapevole che Rocky non ha più la velocità di un tempo, Duke punta tutto sulla potenza pura: ripartono così i classici, massacranti allenamenti d’altri tempi. Sebbene inizialmente il figlio Robert fosse contrario a questo clamoroso e pericoloso ritorno sul ring, alla fine decide di stare accanto al padre.

Si arriva al grande giorno a Las Vegas, con la presenza speciale di Mike Tyson tra il pubblico a bordo ring. L’incontro parte male per Rocky: Mason lo martella con colpi velocissimi e la sfida sembra già finita. Ma lo “Stallone Italiano” ritrova la forza incassando ogni pugno; inoltre, Dixon si ferma una mano durante lo scontro, perdendo brillantezza. Quella che doveva essere una semplice esibizione si trasforma in una battaglia epica e incredibilmente equilibrata.

Giunti al 10º e ultimo round, Rocky resiste fino al suono della campana finale tra l’entusiasmo travolgente degli spettatori. Il verdetto dei giudici assegna la vittoria ai punti a Mason Dixon, ma a nessuno importa più del risultato. Il pubblico acclama Rocky con un’ovazione trionfale mentre lui lascia il ring per l’ultima volta, circondato dall’amore del figlio, di Paulie e dei suoi cari.

Un finale perfetto per un personaggio iconico. Il momento più toccante si consuma nell’ultima scena: Rocky torna al cimitero a trovare la sua Adriana, posa una rosa sulla lapide e la ringrazia per avergli dato, ancora una volta, la forza di andare avanti.