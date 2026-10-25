Napoli Basketball, impresa a Tortona: rimonta da -16 e vittoria 90-92 nella 5ª giornata di Serie A

Il Napoli Basketball firma un’autentica impresa alla Nova Arena di Tortona, dove gli azzurri guidati da coach Repesa, conquista una vittoria pesantissima per 90-92 contro la Bertram Derthona nella gara delle 12:00 valida per la 5ª giornata della LBA Serie A 2026/27, davanti a 2.656 spettatori e sotto la direzione arbitrale di Guido Giovannetti, Andrea Bongiorni e Francesco Cassina.

L’avvio è un incubo per la squadra di Jasmin Repesa. Tortona parte fortissimo, trascinata dall’energia di Aljami Durham, Prentiss Hubb e Justin Gorham, e scappa subito sul 14-4 prima di chiudere il primo quarto avanti 26-19. Nel secondo periodo arriva la spallata più dura, guidata da un ispiratissimo Giordano Bortolani, autore di 6 punti consecutivi, la squadra di Mario Fioretti tocca il +18 sul 46-28 e sembra in totale controllo, costringendo Repesa al timeout sul -16.

Il rientro dall’intervallo lungo cambia completamente l’inerzia della partita. Con le triple di Jeff Dowtin Jr., Erick Seljaas e Jahmi’us Ramsey, Napoli riesce a ricucire lo strappo e va al riposo sul 47-41, un parziale che di fatto tiene vivi gli azzurri dopo venti minuti giocati sottotono.

Al rientro dagli spogliatoi, Napoli alza vertiginosamente l’intensità difensiva, con un monumentale Markel Brown protagonista di recuperi, stoppate e giocate di leadership. Nonostante Karim Jallow provi a tenere i suoi avanti dalla lunetta, la tripla di Jack White riapre definitivamente i giochi, mentre sotto canestro Guglielmo Caruso diventa dominante e John Petrucelli trova il canestro del pareggio a quota 62.

Il sorpasso è opera di Matteo Faggian dalla lunetta, a cui risponde Paul Eboua per il nuovo pari. Ci pensa poi il gioco da tre punti di Caruso a sigillare un terzo quarto da 26-17 per Napoli, che chiude avanti 64-67 al 30′.

L’ultimo quarto è una battaglia punto a punto. Caruso guida i suoi fino al +7, ma Tortona non molla mai e si aggrappa ai canestri di Jallow e Bortolani. Lo scambio di triple tra Dowtin e Bortolani infiamma il finale, poi Ramsey trova la tripla dell’82-86 a due minuti e mezzo dalla fine, prima di uscire per cinque falli.

Decisivo l’alley-oop orchestrato da Brown per White che vale il +4, ma Jallow riporta subito i suoi a -1. Brown risponde ancora, Bortolani tiene viva Tortona. A 9 secondi dalla fine, dopo un rimbalzo offensivo fondamentale catturato da Brown, White fa 1 su 2 dalla lunetta. Tortona ha l’ultimo possesso per portare la gara all’overtime, ma il floater di Bortolani si infrange sul ferro.

Finisce 90-92. Un successo corale che testimonia la forza del collettivo: ben sette giocatori in doppia cifra per il Napoli Basketball, con Ramsey e Caruso top scorer a 13 punti, Brown MVP con 12 punti e giocate decisive, Marco Spissu con 11 punti e 9 assist, e il trio Dowtin, White e Petrucelli tutti a quota 10. Sfortunato Eboua, fermo a 8 punti a un solo canestro dall’eguagliare il record. Per Tortona non bastano i 23 punti di Bortolani, i 15 di Hubb, i 12 di Jallow e gli 11 di Aleksander Olejniczak, con un eloquente 7/25 da tre punti contro il 13/26 di Napoli.

Il Tabellino:

Bertram Derthona Tortona – Napoli Basketball 90-92

Parziali: 26-19, 47-41, 64-67

Arbitri: Guido Giovannetti, Andrea Bongiorni, Francesco Cassina – Spettatori: 2.656BERTRAM DERTHONA TORTONA:

Paul Eboua 8, Prentiss Hubb 15, Justin Gorham 7, Andrea Pecchia 0, Amar Alibegovic 5, Giordano Bortolani 23, Aleksander Olejniczak 11, Davidson Maddox 3, Karim Jallow 12, Aljami Durham 6. N.e. Leonardo Di Meo, Gazzotti. All. Mario FiorettiNAPOLI BASKETBALL:

Marco Spissu 11, Erick Seljaas 9, Jeff Dowtin 10, Matteo Faggian 2, John Petrucelli 10, Jack White 10, Markel Brown 12, Kaleb Tarczewski 2, Guglielmo Caruso 13, Jahmi’us Ramsey 13. N.e. Ferrara, Sankare. All. Jasmin RepesaTiri da 3: Tortona 7/25, Napoli 13/26

Nel post-partita Jasmin Repesa è chiaro:

“Abbiamo iniziato senza energia in difesa, con un attacco sconnesso. Devo essere onesto, il risultato dei primi venti minuti è stato buono per noi, pensando a come stavamo giocando. Abbiamo vinto con pieno merito su un campo dove si vincerà con difficoltà, è un risultato fondamentale in vista delle Final Eight”.

Amaro Fioretti:

“Una partita che spiace per tutti perdere, ma abbiamo fatto passi avanti importanti”.

Con questa vittoria, la quarta in cinque giornate, il Napoli Basketball sale a quota 8 punti in classifica e ora guarda con fiducia ai prossimi impegni: mercoledì alle 18:00 in Lituania contro il Neptunas per l’Eurocup, e poi domenica 1 novembre all’Alcott Arena contro la Reyer Venezia.

foto di copertina a cura ufficio stampa Napoli Basketball