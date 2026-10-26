Juve Stabia, tour de force rovente : la sfida all’Hellas Verona prima della trasferta ad Empoli

Entra nel vivo uno dei momenti più delicati e affascinanti della stagione per la Juve Stabia. Le Vespe si preparano ad affrontare una settimana ad altissima intensità, caratterizzata dal turno infrasettimanale di campionato e da due confronti diretti dall’elevato valore tecnico e di classifica.

Step 1: Notte di fuoco contro l’Hellas Verona

Il primo appuntamento è fissato tra le mura amiche del Romeo Menti, dove la Juve Stabia attende l’Hellas Verona nel match valido per il turno infrasettimanale.

Spinta dal calore del pubblico di casa, la formazione stabiese punta a sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi. Lo staff tecnico dovrà gestire al meglio le rotazioni e le energie atletiche per superare un avversario blasonato e di grande qualità.

Step 2: La sfida del “Castellani” contro l’Empoli

Non ci sarà tempo per rifiatare: archiviata la gara infrasettimanale, il gruppo gialloblù metterà subito nel mirino la delicata trasferta in terra toscana per affrontare l’Empoli.

Un doppio impegno ravvicinato in soli cinque giorni che metterà alla prova la tenuta mentale e la profondità della rosa. Raccogliere risultati positivi in questa doppietta di gare rappresenterebbe un importante segnale di maturità per il prosieguo del campionato.