Vincere col cuore: la Juve Stabia espugna lo Zini e scrive una pagina d’orgoglio

Ci sono vittorie che portano in dote tre punti in classifica, e poi ci sono quelle che scavano un solco profondo nell’anima di una squadra e di un’intera tifoseria. Il trionfo della Juve Stabia allo Stadio Zini di Cremona appartiene di diritto a questa seconda categoria. È la vittoria del cuore che batte forte, della sofferenza condivisa, di un gruppo di uomini capace di gettare l’anima oltre ogni ostacolo per difendere con le unghie e con i denti i colori di Castellammare.

La magia di Bellich e un muro d’acciaio

La copertina della serata se la prende tutta Marco Bellich. Al minuto 24, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore col vizio del goll si inventa una perla d’autore: una giocata d’istinto e pura classe che fulmina Fulignati e manda in estasi il settore ospiti. Un ennesimo graffio d’autore da parte di chi ormai ci ha abituato a colpi straordinari nei momenti che contano di più.

Ma da quel momento in poi, la partita si è trasformata in un’autentica prova del fuoco. Di fronte a una Cremonese ferocemente protesa in avanti alla ricerca del pari, le Vespe hanno eretto una barriera d’orgoglio e compattezza. Ogni diagonale difensiva, ogni scivolata, ogni pallone spazzato via con la bava alla bocca è stato un inno al sacrificio e allo spirito di appartenenza.

Vincere a Cremona non è un incidente di percorso o un semplice colpo di fortuna: è il risultato di un progetto tecnico e umano straordinario. Questa Juve Stabia ha dimostrato una matura consapevolezza, sapendo soffrire senza mai scomporsi, lottando su ogni centimetro di campo come se da quel pallone dipendesse la vita.

Al triplice fischio, l’abbraccio tra i giocatori sul prato dello Zini e il boato dei tifosi ghanno raccontato meglio di qualsiasi discorso la bellezza di questo momento. Le Vespe non smettono di stupire, di sognare e di far sognare. Con un cuore così grande, nessun traguardo è precluso.