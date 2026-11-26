Il lungo statunitense classe 2002 arriva dall’esperienza in Finlandia con il Karhubasket, dove si è imposto come miglior rimbalzista della Korisliiga. È già pronto a mettersi a disposizione di coach Antimo Martino.

La Longobardi Scafati Basket piazza un rinforzo di peso per il proprio reparto lunghi, annunciando ufficialmente l’ingaggio di Jerrell Bellamy. Il club gialloblù ha blindato il centro statunitense con un contratto biennale, puntando con decisione su un profilo giovane ma già abituato all’impatto fisico dei campionati europei.

Nato nel 2002, Bellamy porta in dote un bagaglio fisico importante: 206 centimetri di altezza per 107 chilogrammi di stazza. Caratteristiche che gli permettono di garantire presenza costante, atletismo ed energia pura nel pitturato.

Il neo-gialloblù approda a Scafati dopo aver lasciato il segno nel massimo campionato finlandese, la Korisliiga, indossando la canotta del Karhubasket. Nonostante le 12 gare disputate, il lungo americano ha saputo imporsi rapidamente come uno dei riferimenti assoluti del torneo sotto i tabelloni, chiudendo la sua parentesi scandinava con una doppia doppia di media da 14 punti e 11 rimbalzi a partita, cifre che gli sono valse il titolo di miglior rimbalzista della competizione.

Con questo innesto, la società campana consegna a coach Antimo Martino un giocatore verticale, reattivo e pronto a dare solidità difensiva e punti preziosi vicino al ferro, mettendo fin da subito le proprie qualità al servizio del sistema di gioco della squadra.