Procedeva a velocità elevata, compiendo manovre pericolose per gli altri automobilisti, senza aver mai conseguito la patente di guida. Un 32enne italiano è stato fermato dagli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli lungo la Tangenziale, nei pressi della barriera di pedaggio Astroni Sud.

I controlli hanno fatto emergere diverse violazioni al Codice della Strada e una presunta alterazione del documento d’identità.

Auto priva di assicurazione

Dagli accertamenti è risultato che il conducente non aveva mai conseguito la patente e che l’automobile era sprovvista sia della copertura assicurativa obbligatoria sia della revisione periodica.

Gli agenti hanno contestato le violazioni degli articoli 116, 193 e 80 del Codice della Strada. Il veicolo è stato sequestrato e trasferito presso un deposito di custodia giudiziaria.

Carta d’identità senza microchip

Ulteriori irregolarità sono emerse durante il controllo dei documenti. Il 32enne era infatti in possesso di una carta d’identità elettronica priva del microchip, che, secondo quanto riferito dalla Città Metropolitana di Napoli, sarebbe stato rimosso volontariamente.

Al conducente sono state contestate anche le ipotesi di reato previste dagli articoli 477 e 482 del Codice penale, relative alla falsità materiale. Anche il documento d’identità è stato sottoposto a sequestro.