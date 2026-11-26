Nel vasto mosaico criminale de Il Padrino – Parte II, la figura di Massimo Fanucci rappresenta il primo vero ostacolo e, al tempo stesso, il trampolino di lancio per la straordinaria ascesa criminale del giovane Vito Corleone. Interpretato magistralmente da Gastone Moschin (la cui memorabile interpretazione nel doppiaggio italiano originale regala al personaggio una caratterizzazione in napoletano, mentre nella versione originale parla in siciliano), Fanucci incarna il classico piccolo ma feroce estorsore di quartiere.

Il terrore di Hell’s Kitchen e Little Italy

Affiliato alla spietata Mano Nera, Fanucci spreme senza scrupoli la comunità italo-americani dei quartieri di Hell’s Kitchen e Little Italy, imponendo il pizzo a chiunque, dai semplici commercianti ai piccoli criminali. Tra le vittime delle sue estorsioni figura anche la drogheria del padre di Genco Abbandando, amico e futuro braccio destro di Vito.

La sua autorità, tuttavia, poggia su basi d’argilla. Un giorno viene aggredito e ferito alla gola da tre giovani banditi per via dei suoi metodi oppressivi: riesce a ucciderne solo uno, accettando poi un compenso in denaro dagli altri due per risparmiarli. Questa mancata vendetta totale, unita all’assenza di guardie del corpo (a differenza dei veri boss siciliani che Vito aveva conosciuto in gioventù), svela la verità agli occhi di Vito: Fanucci non è un vero uomo d’onore protetto dalla Mano Nera, ma un isolato e piccolo delinquente che sfrutta solo la paura.

Il ricatto ai giovani e la caduta nel giorno della festa

Fanucci estende le sue mire estorsive anche su Vito Corleone, Peter Clemenza e Salvatore Tessio, i quali gestiscono piccole attività di ricettazione di vestiti, pretendendo un tributo finanziario elevatissimo.

Mentre gli altri due tendono a subire passivamente la minaccia, Vito decide di agire con fredda e lucida strategia. Fingendo di assecondarlo e di accettare le sue condizioni, nel giorno della festa della patrona il giovane Corleone compie il gesto che cambia per sempre la sua vita e la storia della malavita: lo affronta nei pressi della sua abitazione e lo uccide a colpi di pistola. Eliminando Fanucci, Vito ne prende il posto al comando del quartiere, guadagnandosi il rispetto della comunità e inaugurando ufficialmente la sua inarrestabile scalata ai vertici di Cosa nostra.