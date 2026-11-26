Carrarese-Juve Stabia, i precedenti: equilibrio assoluto in Serie B

Carrarese e Juve Stabia si sono incrociate quattro volte in Serie B tra il 2024 e il 2026. Il bilancio è in perfetta parità: una vittoria per parte e due pareggi. Il computo reti premia i toscani, 5 a 3.

Novembre 2024: lo 0-0 del Dei Marmi. La prima sfida, giocata il 2 novembre 2024 a Carrara, si chiuse a reti inviolate.

Gennaio 2025: Castellammare amara. Al Menti la Juve Stabia vinse 2-1: Piscopo al 12′, Adorante al 27′, e a nulla servì il gol di Schiavi all’89’. Per i gialloblù fu una rimonta solo sfiorata, con il gol arrivato troppo tardi

Ottobre 2025: la rivincita. Alla settima giornata la Carrarese vinse 3-0 al Dei Marmi, con le reti di Schiavi su rigore al 10′, Hasa al 77′ e Zanon all’86’. Fu il primo e finora unico successo dei marmiferi nel confronto diretto, un risultato netto che arrivò dopo un lungo equilibrio.

Marzo 2026: pari con il rigore. Al Menti finì 1-1: Mosti portò avanti i campani al 33′, poi Torregrossa pareggiò su rigore al 77′, concesso per un fallo di mano di Ricciardi. Per la Juve Stabia il ritorno si chiuse quindi con il quarto risultato utile consecutivo contro la Carrarese.

Il quadro. In casa la Carrarese ha un pareggio e una vittoria, con tre gol fatti e nessuno subito. In trasferta ha un pareggio e una sconfitta di misura. La Juve Stabia non ha mai battuto i toscani a Carrara. Nessuna delle due squadre ha mai vinto due volte di fila nel confronto: ogni successo è stato seguito da un risultato diverso.