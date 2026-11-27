Il calendario non fa sconti e la fine di novembre porta con sé quel tipo di partite in cui l’aria cambia già dalle prime ore del pomeriggio. Carrarese-Juve Stabia è in programma sabato 28 novembre alle 15:00 e mette sul tavolo un intreccio di storie, stati d’animo e percorsi recenti che vale molto più di una semplice tappa di campionato.

Il peso della memoria e le scelte in panchina

Da una parte c’è l’impianto di Carrara, un terreno che per la panchina ha un sapore particolare: né Abate né l’attuale tecnico di casa Guido Pagliuca sono mai riusciti a imporsi qui. Per la Juve Stabia, però, il viaggio in Toscana significa anche incrociare il proprio passato più bello, quello legato proprio a Pagliuca e alle pagine lasciate in gialloblù, oggi da leggere da due lati opposti della barricata. A Pietro De Giorgio spetta invece il compito di provare a scrivere una storia differente, portando le vespe dentro una sfida dove identità e coraggio devono camminare insieme.

Due strade diverse per arrivare al 28 novembre

Ogni squadra arriva a questo appuntamento con il proprio bagaglio di fatiche e indicazioni. La Juve Stabia chiude un cerchio dopo aver affrontato Modena e Catanzaro, due passaggi che hanno messo alla prova gambe, testa e capacità di restare dentro le difficoltà. La Carrarese, dal canto suo, ha misurato ritmo e tenuta incrociando Entella e Vicenza, costruendo il proprio avvicinamento su gare dense di spunti.

Novanta minuti per misurare il momento

Sabato 28 novembre alle 15:00 il fischio d’inizio dirà chi ha smaltito meglio le scorie del periodo e chi saprà leggere con maggiore lucidità i momenti chiave del match. A Carrara non c’è spazio per le distrazioni: chi vuole chiudere novembre con il piede giusto dovrà dimostrarlo sul campo.