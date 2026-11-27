Nel panorama cinematografico dedicato alla criminalità organizzata, pochi personaggi riescono a incarnare il potere puro e la freddezza calcolatrice quanto Hyman Roth. Introdotto da Francis Ford Coppola e Mario Puzo ne Il Padrino – Parte II (1974), Roth rappresenta la nemesi perfetta per Michael Corleone: un avversario che non ostenta la forza, ma la esercita nell’ombra, dietro la maschera rassicurante di un anziano pensionato malato.

L’aspetto dimesso del potere

Interpretato magistralmente da Lee Strasberg — leggendario maestro dell’Actors Studio, candidato all’Oscar per questo ruolo — Hyman Roth sovverte ogni stereotipo del boss mafioso. Vive in una modesta villetta a Miami, indossa camicie a maniche corte anonime, guarda le partite di football in televisione e si lamenta costantemente della sua salute cagionevole.

Eppure, dietro questa facciata dimessa si nasconde un genio finanziario e strategico che controlla vasti interessi tra gli Stati Uniti e Cuba, collaborando con il regime di Fulgencio Batista per trasformare L’Avana nella nuova capitale del gioco d’azzardo.

Il rapporto con i Corleone e la filosofia degli affari

Vecchio amico e mentore di Vito Corleone fin dai tempi del proibizionismo, Roth si pone nei confronti del giovane Michael con un atteggiamento quasi paterno, chiamandolo affettuosamente “figlio mio”. Tuttavia, la sua lealtà è subordinata esclusivamente al profitto e alla vendetta (in particolare per l’uccisione del suo protetto, Moe Greene).

La celebre filosofia di Roth emerge con cinica chiarezza quando giustifica l’eliminazione di Moe Greene davanti a Michael:

“Non ho mai chiesto chi aveva dato l’ordine. Perché non aveva importanza con gli affari che facevamo noi! Questo è il mondo che abbiamo scelto.”

Per Roth, gli omicidi e i tradimenti non sono questioni personali, ma semplici costi operativi. Proprio questa sua capacità di separare le emozioni dagli affari lo rende l’unico rivale in grado di mettere seriamente alle corde la mente analitica di Michael Corleone, orchestrando l’attentato nella tenuta del Lago Tahoe e manipolando il fratello di Michael, Fredo.

Un finale ironico e implacabile

La parabola di Hyman Roth si chiude all’aeroporto di Miami, al termine di una lunga fuga. Ormai solo, senza più impero né protezione, accetta di tornare negli Stati Uniti nella speranza di trascorrere i suoi ultimi giorni in un ospedale carcerario. Ma la regola non scritta di Michael Corleone non ammette eccezioni: proprio mentre è circondato da giornalisti e agenti federali, Roth viene freddato da Rocco Lampone, sancendo la vittoria definitiva — ma moralmente