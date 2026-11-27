Nuovo innesto in prospettiva per la Salernitana. Il club granata ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista classe 2006 Cristiano La Sorsa, reduce dall’esperienza della scorsa stagione con la maglia del Trapani.

A renderlo noto è stata la stessa società attraverso un comunicato ufficiale: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe 2006 Cristiano La Sorsa, che nella scorsa stagione ha indossato la casacca del Trapani”.

I dettagli dell’accordo Il giovane mediano era già aggregato al gruppo granata da qualche tempo per un periodo di allenamenti, durante il quale ha convinto la dirigenza e lo staff tecnico a puntare sulle sue qualità.

Superata positivamente questa fase, è arrivata la firma sul contratto che lo legherà alla Salernitana fino al 30 giugno 2027. Per questa nuova avventura, La Sorsa ha scelto di scendere in campo con la maglia numero 98.