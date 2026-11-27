Le ultime prestazioni di Noa Lang potrebbero modificare i programmi del Napoli in vista del calciomercato invernale. L’esterno olandese, fino a poche settimane fa considerato un possibile candidato alla cessione, avrebbe convinto la società azzurra a rivedere le proprie strategie per gennaio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club sarebbe orientato a trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione, concentrando gli investimenti su altre esigenze del reparto offensivo.

Lang convince Massimiliano Allegri

Un gol e due assist nelle ultime sfide tra campionato e Champions League hanno contribuito a rilanciare le quotazioni dell’olandese. Particolarmente significativa la rete realizzata contro il Manchester City.

Oltre al rendimento, a convincere il Napoli sarebbero stati il cambiamento di atteggiamento del calciatore, la maggiore determinazione e la disponibilità al sacrificio.

Un percorso di crescita favorito anche dal lavoro di Massimiliano Allegri, che ha restituito fiducia all’esterno classe 1999.

Cambiano le strategie azzurre

Lang, accostato nelle scorse settimane a Genoa e Galatasaray, potrebbe dunque restare a Napoli. La sua permanenza ridurrebbe la necessità di intervenire sul mercato per acquistare un nuovo esterno offensivo.

La priorità della società diventerebbe invece la ricerca di un centravanti alternativo a Højlund, con l’obiettivo di rinforzare l’organico per gli impegni nazionali ed europei.

Neres verso la cessione?

A cambiare potrebbero essere anche le prospettive di David Neres. Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano sportivo, il brasiliano sarebbe tra i possibili candidati a lasciare Napoli durante la sessione di gennaio.

Si tratta, al momento, di scenari di mercato e non di decisioni ufficialmente comunicate dalla società.