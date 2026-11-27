Ci sono legami professionali che superano la semplice cronaca di una panchina e si trasformano in un tratto d’identità condiviso. Il biennio vissuto da Guido Pagliuca alla guida della Juve Stabia rappresenta uno dei capitoli più significativi nella memoria recente del club gialloblù: un percorso che torna al centro della scena in vista della sfida contro le vespe, in cui il tecnico toscano si ritrova dall’altra parte del campo.

Identità, lavoro e crescita del gruppo

Nei suoi due anni a Castellammare di Stabia, Pagliuca ha legato il proprio nome a una gestione pragmatica, attenta all’organizzazione e capace di dare una fisionomia riconoscibile alla squadra. Lontano dai riflettori eccessivi e fedele a uno stile misurato, l’allenatore ha puntato sulla cura dei dettagli, sulla compattezza e sulla valorizzazione del collettivo, costruendo un rapporto solido con l’ambiente e lasciando un’eredità tecnica e culturale ancora percepibile.

Un passato che pesa sull’incrocio presente

Quando la Juve Stabia incrocia il cammino di Pagliuca, il confronto assume inevitabilmente una doppia lettura. Da un lato c’è il presente del campo, con le vespe guidate da Pietro De Giorgio impegnate a perseguire i propri obiettivi stagionali; dall’altro c’è quel biennio che ha segnato pagine importanti per la piazza stabiese, rendendo ogni incrocio tra il tecnico e il suo ex club carico di memoria, suggestioni e valutazioni sul percorso compiuto.

Per la Juve Stabia, ritrovare Pagliuca da avversario significa misurarsi contro un allenatore che conosce bene il valore di quella maglia e le dinamiche di un ambiente esigente, in una sfida dove la storia recente dialoga con l’attualità del campionato.