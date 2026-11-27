Intervenuto all’International Sport Film Festival di Castellammare di Stabia, il giornalista e bordocampista Davide Bernardi – ideatore e volto di Bordocam su DAZN – ha raccontato i retroscena delle panchine e difeso Cristian Chivu dalle critiche social.
“Cristian Chivu è un allenatore che a volte viene attaccato sui social media perché passa il messaggio che non si fa ‘sentire’. Vi posso assicurare che vive molto la partita e spesso si agita con la sua bottiglietta d’acqua. Coinvolge molto il proprio staff, in particolare Kolarov che è il suo secondo. Anche con Palombo ha colloqui continui soprattutto quando ci sono i calci piazzati”.
“Ci sono allenatori che vivono la partita insieme allo staff. Massimiliano Allegri, ad esempio, parla molto con Landucci e Magnanelli, mentre Antonio Conte è uno di quelli che segue molto il gioco, giocata per giocata ed è sempre sulla linea laterale. Gli allenatori a prescindere dal carattere sono da capire. Preparano la partita ma non possono giocare. Un po’ come quando sei pronto per un tuffo in piscina ma non puoi fare il bagno”.