Consultare le multe, verificare se il proprio veicolo è stato rimosso, visualizzare le immagini delle infrazioni e presentare richieste senza recarsi presso gli uffici comunali. Il Comune di Napoli ha attivato il nuovo portale delle sanzioni amministrative, rivolto a cittadini e imprese.

Il servizio è disponibile all’indirizzo sanzioniamministrative.comune.napoli.it/ e consente di accedere alle diverse funzionalità attraverso SPID, CIE o CNS.

Come consultare le multe

Attraverso la piattaforma sarà possibile verificare la presenza di verbali e preavvisi associati al proprio codice fiscale o alla partita IVA.

Gli utenti potranno inoltre visualizzare le immagini relative alle violazioni commesse nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e nelle aree pedonali, oltre a verificare l’eventuale rimozione di un veicolo inserendo il numero di targa.

Ricorsi e rateizzazione online

Il nuovo servizio permette anche di presentare istanze attraverso una procedura guidata, comunicare i dati del conducente ai fini della decurtazione dei punti della patente e segnalare eventuali cambi di proprietà, noleggi o disconoscimenti del veicolo.

Tra le funzionalità disponibili figurano anche la richiesta di annullamento in autotutela, il ricorso al Prefetto e la rateizzazione delle sanzioni. Sarà inoltre possibile comunicare l’avvenuto pagamento di una multa.

Come monitorare le richieste

Cittadini e imprese potranno consultare direttamente online l’elenco delle istanze presentate e verificarne lo stato di avanzamento.

Il portale, integrato nella piattaforma comunale PoteSs, è stato realizzato dal Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Leonardo Spa e Soes Spa nell’ambito del nuovo appalto per la gestione del ciclo sanzionatorio.