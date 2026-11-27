Mister Pagliuca ha parlato nella conferenza che precede la partita contro la Juve Stabia. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Quello che è stato fatto a Castellammare rimane dentro di me. Sono stati due anni bellissimi, con persone bellissime sia sul campo sia intorno alla squadra. Sono contento di aver difeso la maglia della Juve Stabia, così come ora sono contentissimo di lottare per la maglia della Carrarese e orgoglioso di allenare un gruppo fantastico.

La Juve Stabia è una squadra attrezzata per i piani alti che ha bisogno di fare punti come la Carrarese. Il gruppo è al completo mancherà il solo Bonfanti, i giocatori stanno bene ed arriveranno alla gara di domani con buone energie e leggerezza mentale.