L’ASD San Vito Positano ha scelto la nuova guida tecnica per la panchina giallorossa: il club ha infatti ufficializzato l’ingaggio di Luigi Proto come nuovo allenatore della prima squadra.

A renderlo noto è stata la stessa società con un comunicato ufficiale: “L’ASD San Vito Positano è lieta di annunciare Luigi Proto come nuovo allenatore della propria squadra”.

Il profilo del tecnico Proto porta in dote un bagaglio importante maturato nel calcio dilettantistico, categoria in cui ha allenato a diversi livelli: dalla Prima Categoria alla Promozione, passando per l’Eccellenza fino ad arrivare alla Serie D.

Tra i risultati più prestigiosi della sua carriera spicca l’esperienza sulla panchina del Costa d’Amalfi, dove ha firmato una storica promozione in Serie D, raggiungendo un traguardo di grande rilievo professionale. Un percorso fatto di crescita e profonda conoscenza della categoria che la dirigenza del San Vito Positano ha voluto premiare affidandogli il nuovo corso giallorosso.