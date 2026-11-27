L’International Sport Film Festival si sposta allo Stabia Hall di Castellammare di Stabia. Un pomeriggio dedicato ai mestieri dello spettacolo e al racconto dello sport, tra dimostrazioni, curiosità e incontri con professionisti del settore.

Quarta giornata per l’International Sport Film Festival, che si è spostato allo Stabia Hall di Castellammare di Stabia per un appuntamento dedicato al mondo del cinema, alle professioni dello spettacolo e alla comunicazione sportiva.

Ad aprire il pomeriggio è stato il workshop dedicato agli stuntman, curato dal reparto 301 STUNT. Marco Langellotti, Letizia Fabbri, Alessandro Canini e Federico Colicchio hanno accompagnato il pubblico alla scoperta di una professione fondamentale per il cinema e il mondo dell’audiovisivo, spiegando chi sono gli stuntman, come si preparano e in che modo lavorano per realizzare le scene d’azione in sicurezza e con la massima efficacia. Non sono mancati momenti dimostrativi, che hanno permesso ai presenti di avvicinarsi concretamente ai segreti di questo mestiere.

Spazio poi al doppiaggio con Mirko Cannella, che ha raccontato alcuni aspetti del proprio lavoro, svelando curiosità e tecniche che si nascondono dietro la realizzazione di una voce. L’incontro è diventato anche un’esperienza interattiva: Cannella ha coinvolto alcuni spettatori, doppiando insieme a loro alcune scene e mostrando dal vivo quanto lavoro e interpretazione si celino dietro ogni battuta.

A chiudere gli appuntamenti del pomeriggio è stato Davide Bernardi di DAZN, che ha raccontato la nascita di bordoCAM, il format che porta il pubblico ancora più vicino alle dinamiche e ai protagonisti degli eventi sportivi. Un incontro informale e ricco di spunti, che ha dato spazio anche a una piacevole chiacchierata sul calcio e sulle diverse personalità degli allenatori italiani, tra aneddoti, retroscena e curiosità sul lavoro di chi racconta lo sport da bordo campo.

Una quarta giornata che ha ampliato ulteriormente lo sguardo dell’International Sport Film Festival, confermando la volontà di esplorare il mondo dello sport e del cinema attraverso le professionalità, le esperienze e le storie di chi lavora dietro e davanti alla macchina da presa.