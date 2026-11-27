La tradizione ceramica della Costiera Amalfitana conquista un importante riconoscimento europeo. La Ceramica di Vietri ha ottenuto l’Indicazione Geografica Protetta (IGP), con l’ufficializzazione della registrazione da parte dell’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.

Il risultato si aggiunge al riconoscimento IGP già ottenuto dal corallo e dal cammeo di Torre del Greco, rafforzando il ruolo della Campania nel sistema europeo di tutela delle produzioni artigianali e industriali.

Una tutela per l’artigianato

L’assessore regionale alle Attività Produttive e allo Sviluppo Economico, Fulvio Bonavitacola, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, sottolineando il contributo dei maestri artigiani, delle associazioni di categoria, delle amministrazioni comunali e degli uffici regionali.

Il riconoscimento rappresenta uno strumento di tutela contro la contraffazione e la concorrenza sleale, ma anche un’opportunità per accrescere la competitività delle imprese sui mercati internazionali.

Secondo Bonavitacola, l’IGP potrà inoltre favorire l’avvicinamento delle nuove generazioni alle lavorazioni tradizionali, contribuendo alla creazione di occupazione e sviluppo.

La vetrina delle eccellenze

Un’ulteriore occasione di promozione delle produzioni campane sarà “Campania in Bellezza – L’Expo del Bello che crea valore”, in programma il 20 e 21 maggio.

L’iniziativa sarà dedicata all’incontro con operatori dei settori della moda, della gioielleria, della ceramica e dell’artigianato artistico.

La Regione Campania ha confermato il proprio impegno a sostenere le filiere produttive d’eccellenza, accompagnando le imprese nei percorsi di innovazione, promozione e tutela dei marchi di qualità.