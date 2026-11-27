Angry Lynx (nome aggressivo: la Lince Incazzata) è un gruppo di dottori che fa formazione per persone che operano in zone di guerra. L’addestramento consiste nell’imparare a soccorrere feriti in luoghi di conflitto, dove si lavora appesantiti da giubbotti antiproiettile, caschi e attrezzature di soccorso.
La sfida alla Fiera REAS
Per far capire al pubblico della Fiera REAS quanto sia difficile muoversi in queste condizioni, Angry Lynx ha organizzato una sfida: fare il maggior numero possibile di flessioni/piegamenti sulle braccia in 3 minuti, con l’equipaggiamento completo.
Pensavo fosse più difficile, ma in realtà il giubbotto e il marsupio toccavano terra a metà delle flessioni, riducendo in parte la difficoltà.
Il risultato della sfida
Miglior risultato del giorno: 78 piegamenti e maglietta della Lince vinta da un non più così giovane YouTuber.
Tuttavia, sarebbe infinitamente meglio se ci fossero meno guerre!