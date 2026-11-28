Il Napoli torna in campo in campionato per affrontare in trasferta il Sassuolo nella sfida valida per la 13ª giornata della Serie A 2026-2027. Gli azzurri, reduci dall’impegno europeo in Champions League sul campo del Manchester City, cercano punti pesanti lontano dal “Maradona” per dare continuità alla propria classifica contro i neroverdi, a caccia di riscatto davanti al proprio pubblico.

Quando si gioca Sassuolo-NapoliIl calcio d’inizio del match tra Sassuolo e Napoli è fissato per domenica 29 novembre 2026 alle ore 15:00. La gara si disputerà nella cornice del Mapei Stadium – Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Dove vedere Sassuolo-Napoli in TV e streamingLa partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per seguire il match in diretta TV sarà sufficiente scaricare l’app di DAZN su una smart TV compatibile, oppure utilizzare dispositivi come console di gioco (PlayStation e Xbox), Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box. In alternativa, gli abbonati a Sky che hanno attivato il servizio Zona DAZN potranno seguire l’incontro sul canale dedicato.

Per quanto riguarda la diretta streaming, la sfida sarà visibile su smartphone, tablet e computer tramite l’applicazione ufficiale o collegandosi direttamente al sito web della piattaforma.

Il riepilogo delle informazioni utili

Partita: Sassuolo-Napoli

Competizione: Serie A, 13ª giornata

Data: domenica 29 novembre 2026

Orario: 15:00

Stadio: Mapei Stadium, Reggio Emilia

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN