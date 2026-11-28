Andata in onda in prima visione su Rai 1 il 9 e 10 novembre 2026, “Livatino – Il giudice e i suoi assassini” è una miniserie televisiva in due puntate liberamente ispirata agli ultimi due anni di vita del magistrato Rosario Livatino. Un racconto intenso e civile che ripercorre il clima incandescente della Sicilia di fine anni Ottanta, soffocata dalle guerre di mafia e dalla nascita della Stidda, e che ha subito conquistato il pubblico televisivo registrando, già all’esordio, quasi 3 milioni di telespettatori (2.960.000) con uno share del 18,7%.
L’inizio della grande inchiesta ad Agrigento
La narrazione prende il via ad Agrigento nel 1988. Il giovane sostituto procuratore Rosario Livatino è impegnato in un delicato processo contro il boss locale Antonio Gagliano. Il clima è già segnato dal lutto per l’omicidio del collega Antonino Saetta a Caltanissetta, ma Livatino non arretra. Indagando sulla morte del boss Antonio Falzone, il magistrato si imbatte in una fitta rete criminale che tocca anche la sua sfera personale: viene infatti messo in guardia da Giuseppe Campisi, suo vicino di casa a Canicattì e sospettato di essere affiliato alla cosca guidata da Andrea Garofano, Giuseppe Randazzo e dai fratelli Miceli.
Affiancato dal collega Roberto Rizzo e dal fidato maresciallo Giuliano Guazzelli, Livatino porta avanti quella che diventerà la prima vera grande inchiesta sulla mafia agrigentina. Le indagini arrivano a lambire i piani alti della politica, portando all’interrogatorio dell’onorevole Burgio, sospettato di voto di scambio legato agli appalti. Il momento di svolta arriva quando il giudice riesce a convincere Angela Terranera, compagna di Falzone, a testimoniare contro Gagliano: una deposizione decisiva che porta alla condanna all’ergastolo del boss in primo grado. Un risultato storico che vale a Livatino le congratulazioni dirette di Giovanni Falcone, ma che attira su di lui minacce sempre più esplicite. Nel frattempo, il blitz per catturare Campisi – accusato da un pentito per l’omicidio Saetta – fallisce per un soffio.
La faida della Stidda e l’isolamento del magistrato
Nella seconda puntata lo scenario criminale si fa ancora più sanguinoso. Sullo sfondo emerge con ferocia un gruppo di stiddari — giovani cresciuti nella miseria e determinati a strappare il controllo del territorio alle cosche tradizionali. La tensione esplode in una spirale di vendette incrociate: i ragazzi, guidati da Tano e Gianni Curto, colpiscono i fratelli Miceli, che a loro volta eliminano Giuseppe Randazzo. Manipolati abilmente dal capomafia Andrea Garofano, gli stiddari si convincono che dietro l’omicidio di Falzone (padre del loro amico Vincenzo) ci siano proprio i Miceli, scatenando una caccia all’uomo che porta all’uccisione prima di Gioacchino Miceli sulla spiaggia e poi del fratello Pietro, freddato da Curto persino all’interno della clinica privata in cui era nascosto.
Mentre i giovani killer fuggono temporaneamente in Germania e Giuseppe Campisi si costituisce rifiutando però di collaborare con la giustizia, Livatino colpisce la mafia al cuore dei suoi interessi economici, arrivando a sequestrare ingenti proprietà riconducibili ad Antonio Gagliano. Proprio dal carcere parte la condanna a morte: Gagliano commissiona l’omicidio del giudice a Gianni Curto e Antonio Sciacca, nel frattempo rientrati dalla Germania e finiti in cella prima di mettere a segno una rapina.
Il tragico epilogo sulla Statale 640
Nonostante l’escalation di intimidazioni e i ripetuti avvertimenti del maresciallo Guazzelli, Livatino rifiuta categoricamente la scorta per non mettere a rischio la vita di altri padri di famiglia e, per proteggerla, sceglie dolorosamente di tenere a distanza anche la compagna Nina Russo.
La mattina del 21 settembre 1990, poco prima dell’inizio del processo a Curto e Sciacca, il commando di stiddari entra in azione lungo la strada statale 640, ponendo fine alla vita del magistrato. La miniserie si chiude ricordando il prezzo altissimo pagato dallo Stato in quegli anni bui: se i quattro sicari verranno assicurati alla giustizia poche settimane dopo a Mannheim, in Germania, il destino segnerà tragicamente anche chi aveva lottato al fianco di Livatino, con l’uccisione del maresciallo Giuliano Guazzelli due anni più tardi, nello stesso 1992 delle stragi in cui persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.