Possibili disagi per chi utilizza i mezzi pubblici a Napoli venerdì 4 dicembre 2026. ANM ha annunciato l’adesione delle organizzazioni sindacali OR.S.A. e USB allo sciopero generale nazionale dei settori pubblici e privati.

L’agitazione interesserà autobus, tram, filobus, metropolitane e funicolari, dalle 03:35 del 4 dicembre alle 03:34 del 5 dicembre. In caso di interruzione del servizio, saranno rispettate le fasce di garanzia comunicate dall’azienda.

Autobus, tram e filobus

Per le linee di superficie, il servizio sarà garantito dalle 5:30 alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.

Le ultime partenze saranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero, mentre il servizio riprenderà circa 30 minuti dopo il termine dello stesso, secondo quanto comunicato da ANM.

Metro Linea 1

Per la metropolitana Linea 1, le prime corse del mattino sono previste alle 6:30 da Piscinola e alle 7:13 da Centro Direzionale. Le ultime partenze mattutine saranno effettuate rispettivamente alle 9:10 e alle 9:16.

Nel pomeriggio il servizio riprenderà alle 17:03 da Piscinola e alle 17:46 da Centro Direzionale. Le ultime corse garantite partiranno alle 19:44 da Piscinola e alle 19:38 da Centro Direzionale.

Metro Linea 6

Il servizio inizierà regolarmente alle 7:10 da Mostra e Municipio, con le ultime partenze mattutine previste alle 9:10 da entrambi i capolinea.

Le prime corse pomeridiane saranno effettuate alle 17:10 da Mostra e alle 17:30 da Municipio. Le ultime partenze serali sono fissate alle 19:50 da entrambi i capolinea.

Gli orari delle funicolari

Per le funicolari, l’ultima corsa garantita del mattino sarà effettuata alle 9:20. Il servizio riprenderà alle 17:00, mentre l’ultima corsa serale garantita è prevista alle 19:50.