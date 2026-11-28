Le nuove piantumazioni lungo la collina di Posillipo, a Napoli, suscitano perplessità tra i residenti. A fronte degli interventi per il ripristino delle aree verdi del quartiere, alcuni cittadini segnalano la presenza di numerosi giovani arbusti già essiccati, lamentando una scarsa manutenzione.
Il progetto di riqualificazione
Gli interventi rientrano nel più ampio progetto di riqualificazione urbana promosso dal Comune di Napoli, per il quale sono stati stanziati oltre 30 milioni di euro.
Le operazioni di ripiantumazione hanno interessato finora circa 650 nuove alberature, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio verde del quartiere.
Le segnalazioni dei residenti
A destare preoccupazione sono le condizioni di parte della nuova vegetazione. I residenti lamentano una cura insufficiente delle piante e segnalano diversi arbusti già secchi.
Le criticità sollevate dai cittadini riguardano dunque la manutenzione del nuovo verde. Al momento, non è possibile stabilire le cause dell’essiccamento delle piante.